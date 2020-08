Visszatér még a nyár a hidegfront után?

MetKép - Ma 20:27 Időjárás

Holnap az ország nyugati felén már a hidegfront mögött hűvösebb levegő áramlik be, éppen ezért ezeken a területeken 23-26 fok körüli maximumokra van kilátás! A délelőtti órákban még a Duna-Tisza közén is felkúszik a hőmérő higanyszála 28-30 fokig, majd a déli óráktól itt is számíthatunk erősödő szélre, záporokra, zivatarokra, illetve néhány…