Kormányinfó: senki ne utazzon külföldre szeptembertől szabadságra!

Szeptember elsejétől a jelenleginél szigorúbb szabályt kell alkalmazni a külföldi utazásokra a koronavírus-járvány miatt, ezekre a jövő heti kormányülésen tesz javaslatot az operatív törzs - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón. A kormány azt reméli, hogy minden hónap foglalkoztatottsági…

Gulyás Gergely miniszter komoly lépést lebegtetett be a mai Kormányinfón. A miniszter elmondta, hogy bár Magyarországon továbbra is csekély mértékben növekszik a koronavírusban megbetegedettek száma, a kontakt kutatások azt mutatják, hogy javarészt külföldről hozzák be a vírust a magyar állampolgárok. Éppen ezért arra kér mindenkit…