Magro - Ma 06:37 Gazdaság

Már a gyümölcsének megérintése is fájdalommal jár, de annak elfogyasztása halált okoz annak a fának, ami több népszerű amerikai strandon is megtalálható. Azért is veszélyes, mert a manszanilyafa (Hippomane mancinella) könnyen összekeverhető a vadalmával.