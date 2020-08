Jó hírről számolt be a kormányszóvivő a Facebookon

Ahogy telnek a napok már augusztusból is, egyre több szülő figyeli aggódva a híreket, hogy lesz-e normál oktatás vagy ismét digitális oktatással kell küzdeniük a tanévben. A jelenlegi helyzet most pozitív, maga a kormányszóvivő is közleményt tett erről közzé Facebook-oldalán. Szentkirályi Alexandra kiemelte, hogy jelenleg nem látja a kormány…