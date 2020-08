Kemenesi Gábor: "új fertőzési láncolatok indultak el"

Bár az új fertőzések száma továbbra is nagyon alacsonynak mondható, az elmúlt napok jelentései egyértelműen a járvány terjedésének gyorsulásáról számolnak be. Az esetszámok nőnek, most a havi átlaga (21,3) több mint márciusban (18,1) volt, amikor is bezárták az országot, írja a Népszava.