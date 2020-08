A P. Mobil zenekar üzent Koncz Zsuzsáéknak: „legalább most fogják be a szájukat”

Hírklikk - Ma 13:15 Belföld

„Koncz Zsuzsáék legalább most fogják be a szájukat” – nyilatkozott a Magyar Nemzetnek a hajdani rocker és radikális Jobbik-fan. A P. Mobil zenekar vezetője szerint, a Kádár-rendszer nagyobb kárt okozott, mint a két világháború. Szerinte Koncz Zsuzsáék fogják be a szájukat, de mindenki fontos, ha a nemzet tagja.