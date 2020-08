Megkezdődött az 'Ítélet napja' Bejrútban - több ezren tüntettek, lövések is eldördültek

ATV - Tegnap 19:59 Külföld

Könnygázt is bevetettek a kormányellenes tüntetők ellen, miután összecsaptak a rendőrökkel Bejrútban. A demonstrálók szerint az országot vezető politikai elit korrupciója is szerepet játszott a csaknem 160 emberéletet követelő keddi robbanásban. A város kikötőjében tárolt ammónium-nitrát kedden robbant be. Több mint 5 ezren megsebesültek…