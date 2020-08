MFor - Ma 15:25 Gazdaság

Ez is megtörténhetett: kinőtte a magyar piacot több hazai ingatlanfejlesztő. Már nem itthon vannak a legígéretesebb befektetéseket, hanem a lengyel, a román, a német, a spanyol és az amerikai piacon. Szárnyalásukat a közpénzből is gazdálkodó Magyar Nemzeti Bank kötvényprogrammal is segíti.