Hogy mi van? Facebook-törvény jöhet Magyarországon

HírHugó - Ma 22:12 Vélemény

A Fidesz megint beszállna az internetbe, ezúttal nem az adóztatás, hanem a cenzúra lehet a céljuk. Olyan törvényt hoznának létre, amivel megmondhatnák, ki lehet fent a Facebookon – írta Stummer János (Jobbik). Most, hogy kinyírták az Indexet is, jön is a következő: Péterfalvi Attila Facebook-törvényt akar. Azt akarja, hogy a magyar hatóságok…