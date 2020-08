Egy szemtanú szerint Bill Clinton is járt két lánnyal Epstein szigetén

Jeffrey Epstein rejtélyes élete és különös halála régóta foglalkoztatja a közvéleményt. Az általa fenntartott pedofilhálózatról hírhedté vált néhai üzletember számos politikussal, üzletemberrel, színésszel, sőt az angol királyi családdal is kapcsolatban állt. András yorki herceg is alaposan belekeveredett az ügybe, s most úgy tűnik, nem ő az egyetl