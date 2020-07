Viszlát fesztiválok – nem lehet 500 főnél nagyobb rendezvényeket tartani augusztus 15. után sem

Napi - Ma 10:56 Belföld

A kormány a jelenlegi szabályokon nem kíván változtatni, a zenés-táncos nagyrendezvényeket továbbra sem lehet megtartani - jelentette be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. A védőtávolság megtartása és a maszkviselés továbbra is fontos. A miniszter azt is bejelentette, hogy a Hajógyári-szigeten mégsem hajtanak végre beruházásokat, a…