„Egyre több kolléga fog elmenni futárnak vagy árufeltöltőnek” – zenészek a kormány döntéséről

Több fesztivált is lefújtak, miután a kormány csütörtökön bejelentette, hogy augusztus 15-e után sem lehet fesztiválokat, nagyobb koncerteket tartani. Már kiderült, hogy elmarad: a zamárdi Strand Fesztivál, a velencei-tavi EFOTT, a Fishing On Orfű, a szegedi SZIN, a Paloznaki Jazzpiknik és az adyligeti Kolorádó Fesztivál is. Bár hivatalosan még nem