A lengyelek is felmondanák az isztambuli egyezményt

A lengyel kormány is követi Magyarországot azzal, hogy elutasítja az Isztambuli Egyezményt, és elkezdi a kilépési folyamat végrehajtását – jelentette be szombaton Zbigniew Ziobro igazságügy-miniszter. A kormány hétfőn formálisan is megkezdi az egyezmény felmondásához vezető jogi folyamatot – írja a BBC.