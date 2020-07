Orbán Viktor: Öt tárgyalási nap alatt hárommilliárd eurót szereztünk Magyarországnak

A miniszterelnök közölte: az öt tárgyalási nap alatt szereztek Magyarországnak 3 milliárd eurót. Amikor megérkeztek, volt egy megállapodási javaslat arról, hogy melyik ország mennyit fizet be és mennyit kaphat az uniótól, de ez igazságtalan volt az ország szempontjából, korrigálni kellett, és ez sikerült is – mondta Orbán Viktor. Arról is beszélt,