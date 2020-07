A kisgyermek más súlyos egészségügyi problémákkal is küszködött.

Ma 16:04

Elhunyt egy koronavírussal fertőzött 3 éves kislány Belgiumban, aki más súlyos egészségügyi problémákkal is küszködött. A gyermek koronavírus harmadik fiatalkorú, egyben legfiatalabb belga áldozata. Július közepén egy 18 éves, március közepén pedig egy 12 éves lett a fertőzés áldozata, ők is szintén más súlyos betegségben is szenvedtek.…