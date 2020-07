Felmondott az Index szerkesztőségének vezetése és több mint 60 munkatársuk

Dull Szabolcs főszerkesztő elbocsátása után folyamatosan adják be felmondásukat az Index munkatársai. Most a vezető szerkesztő és a főszerkesztő-helyettesek is távoznak. Pénteken kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését az Index szerkesztőségének három vezetője, Tóth-Szenesi Attila vezető szerkesztő, illetve Munk Veronika és Haász…