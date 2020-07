Két év börtönt kapott a mohó főorvos, aki a hálapénz mellett még több pénzt csikart ki pácienseitől

Borsod24 - Ma 11:42 Belföld

Két év letöltendő börtönbüntetésre ítélt a Kúria egy korrupt sebészt, akit három évre a közügyektől, valamint az orvosi foglalkozás végzésétől is eltiltott – írja az MTI. A doktor 2009-2013 között dolgozott egy budapesti kórházban ortopéd sebészfőorvosként, műtéti beavatkozásokat is végzett. Jövedelmének kiegészítése érdekében több betegétől is …