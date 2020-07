Mutatjuk, hol várható jégeső

Bár eleinte sokfelé napsütéssel indul a nap, délután sok helyen heves zivatarokra, felhőszakadásra, sőt jégesőre is számítani kell.

Sokfelé kell számítani felhőszakadásokra és hevesebb zivatarokra is ma délutántól szombat késő estig.

Olvasóink beszámolói alapján csütörtökön több baranyai településen is heves viharok voltak. Az Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ) veszélyjelzése szerint a nap során további felhőszakadások is kialakulhatnak. Berkesdi olvasónk elmondása szerint a településre nem sokkal dél előtt csapott le a vihar. A felhőszakadást jégeső is kísérte,…