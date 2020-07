Kiadták a riasztást, jöhet az ítéletidő

Indirekt - Tegnap 18:20 Időjárás

Nyugaton zeng az ég, szupercellás zivatar alakult ki a Bükk fölött, ahol esik 10-12 fokot zuhant a hőmérséklet. Kezdetben az Alpok és a Kárpátok felől érkeztek zivatarok, azóta határainkon belül is egyre több cella alakul ki az említett térségekben – írja az Időkép. A Bükk fölött szupercella is kialakult, amit a portál kamerája is fölvett.