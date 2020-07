A következő év közepére elképzelhető, hogy széles körben elérhető oltóanyag áll majd rendelkezésre az új típusú koronavírus ellen – fogalmazott Szumija Szvaminatan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezető kutatóorvosa a dpa német hírügynökségnek adott interjúban hétfőn.

Koronavírus - WHO: 2021 közepére széles körben elérhető lehet az oltóanyag

Az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatóorvosa szerint a most tesztelt vakcinák közül legalább egy hatékony lesz.

Jelenleg több mint húsz oltóanyag van már a klinikai tesztelés fázisában, és a Who szerint ezek közül néhány valószínűleg be is fog válni.