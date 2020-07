Tarol a koronavírus Romániában

Főtér - Tegnap 08:16 Határtalan

Raed Arafat belügyi államtitkár már mindenkit felkészített arra pénteken este, hogy szombaton újabb napi esetszám-rekordra számíthatunk, és ez persze be is következett: az elmúlt 24 órában 889 új fertőzést sikerült azonosítani, 18 732 elvégzett teszt mellett. Valamivel kevesebb tesztet végeztek tehát, mint pénteken (18 986), és így is új rekorddal