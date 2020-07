Ez már a második hullám? Izrael sürgős korlátozásokat vezet be

Noizz - Tegnap 10:33 Külföld

A kormány múlt hét vasárnap, egy rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy ismét beutazási korlátozásokat vezetnek be, ugyanis a koronavírus-járvány több szomszédos országban is fellángolt. De mennyire rossz a helyzet körülöttünk? És mennyire veszélyes leugrani pár napra az Adriára?