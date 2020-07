Koronavírus: nagy bajra figyelmeztet a WHO

Propeller - Ma 08:07 Külföld

A világ minden táján jelenlévő koronavírus-járvány súlyosbodni fog, ha az országok nem tartják be a szigorú egészségügyi óvintézkedéseket – figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn. Túl sok ország halad rossz irányba, miközben a vírus továbbra is az első számú közellenség – mondta a WHO főigazgatója az ENSZ…