Itt lesz ma a legrosszabb idő

Éjszaka délkeleten is megnövekszik a felhőzet, többfelé várható eső, zápor, főként a Dunától keletre zivatar is kialakulhat, majd az éjszaka második felétől nyugat felől felszakadozik a felhőzet, fokozatosan megszűnik a csapadék. Vasárnap keleten is csökken a felhőzet, eleinte a Tiszántúlon még eshet, majd ott is eláll az eső. Napközben…