Tóth Gabi és Krausz Gábor többé nem posztol a kislányukról, a fotókat törlik

Az énekesnő komoly döntést hozott a kislányával kapcsolatban, családja is támogatja ebben.

Gabi férje és Tóth Vera is az énekesnő mellett állnak.

Indirekt - Ma 06:35 Színes

A 32 éves énekesnő az eddig feltöltött képeket is letörölte, mert időközben rájött, hogy a gyermekét támadásnak teszi ki azzal, ha a fotóit közszemlére teszi a neten. Bölcs döntést hozott Tóth Gabi, amit követett a férje, Krausz Gábor is, sőt, Tóth Vera is leszedte az unokahugi fotói – írta meg a Blikk.