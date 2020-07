Oszkó Péter: van hiányérzetem Budapest vezetése miatt

Nem mondott le a tőzsdére lépésről a technológiai szektorban kockázati tőkebefektetőként egyre nagyobb portfoliót építő OXO Holdings, melynek alapítója a volt pénzügyminiszter, Oszkó Péter. A válság nem rázta meg a cégcsoportot, és továbbra is készülnek a 2021-re tervezett bevezetésre. Állítása szerint soha nem volt dolga a…

Privátbankár - Ma 12:42 Cégvilág

A korábbi pénzügyminiszter arra emlékeztetett, hogy a válságok idején a kormányok mozgástere beszűkül. Nincs ez most másképp sem, ami azzal jár, hogy az önkormányzatok költségvetéséhez is hozzá kell nyúlni. Mint elmondta, a mostani időszakkal kapcsolatban is hiányérzete van Budapest vezetése miatt.