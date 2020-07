Kína újabb halálos betegségre figyelmeztet, ami még a koronavírusnál is veszélyesebb lehet

Kazahsztánban egy eddig ismeretlen, tüdőgyulladást okozó betegség jelent meg, ez a kór a koronavírusnál is halálosabb – számolt be a CNN. A kórra a kínai hatóságok figyelmeztettek, miután az áldozatok között kínai állampolgárok is vannak. A hvg.hu összefoglalója szerint a közép-ázsiai ország egészségügyi minisztériuma vizsgálódik, de…