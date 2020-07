Koronavírus: 21 fertőzött van, lezártak egy mezőkövesdi általános iskolát

Ripost - Ma 05:30 Belföld

A helyiek csak 4-es iskolának hívják a Szent Imre Tagiskolát, ahol 21 ember megfertőződött koronavírussal Mezőkövesden. A helyiek most félnek, mint mondják, „pont ez hiányzott, hogy itt is kitörjön a vírus”… A városban most több tucat ember karanténban van, 3 ember pedig kórházban, viszonylag enyhe tünetekkel.