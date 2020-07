Olaszország szigorítja az Eu-n kívülről beutazók ellenőrzését

Olaszország június 3-tól az EU-tagállamok, július elsejétől a világ többi országa előtt is megnyitotta határait.

Kétszeres tesztelésnek vetik alá az Európai Unión kívüli országokból Olaszországba utazókat a koronavírusos fertőzöttek kiszűrésére az olasz egészségügyi miniszter hétfői bejelentése szerint. Veneto tartomány is szigorította a karantént megszegő betegek büntetését, Rómában tesztelik a bangladesi közösség tagjait.

Két vírusteszt és ugyanúgy 14 nap karantén vár azokra, akik az EU-n kívüli országokból lépnének be.

Több olasz állampolgár nem tartotta be a szabályokat, így több száz embert kellet tesztelni.

Olaszország június 3-tól az EU-tagállamok, július elsejétől a világ többi országa előtt is megnyitotta határait. Az utóbbiakból érkezők számára továbbra is kötelezőnek számít a házi karanténban maradás, de mint kiderült, ezt nem mindenki tartja be.