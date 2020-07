Ilyen temetést szeretett volna Bálint gazda

HelloVidék - Ma 10:20 Életmód

101. életévében elhunyt az ország kedvenc kertésze, Bálint György, azaz Bálint gazda, akinek konkrét elképzelése volt azzal kapcsolatban, hol szeretne örök békére lelni. Mindez a 2019-ben kiadott könyvének utolsó oldalairól derül ki, amelyeken arról számolt be, hogy mindig is nagyon szerette a hazáját és ragaszkodott is hozzá, épp emiatt nem akart