F1: A pálya mellett kempingeznek a világbajnokok

Motorsport - Tegnap 13:56 Forma1

A koronavírus-járvány okozta kényszerszünet jelentős részében a gyárakban sem zajlottak a munkálatok, ugyanis a csapatoknak hosszú hetekre be kellett zárniuk a gyáraikat. Azonban ezen a hétvégén már visszatérnek a pályára az F1-es autók.Ráadásul számos csapat azt is bejelentette, hogy fejlesztéseket is hoz az Osztrák Nagydíjra. A Mercedes…