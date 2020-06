Kilábalni a válságból: a baromfiágazat a legborúlátóbb, a sertéspiac viszont bizakodó

Kissé javultak az agrárium szereplőinek várakozásai a második negyedév végére, de továbbra is bizonytalanság jellemzi az ágazatot, főként a beszűkült exportlehetőségek és a tavaszi aszály miatt - közölte a Takarékbank agrár üzletágának ügyvezető igazgatója.

Privátbankár - Tegnap 12:24 Gazdaság

Ez is kiderült a Takarékbank most bemutatott, mindenekelőtt az agrár- és élelmiszeripari ügyfeleik várakozásait tükröző bizalmi indexéből. Az ágazatok véleménye ugyanakkor eltérő, vannak optimisták és pesszimisták is.