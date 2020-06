Nem tűnt fel a pszichológusként dolgozó nőnek, hogy a férje sorozatgyilkos

Június 10-én, több mint tíz év után fogták el azt az orosz férfit, aki több nőt is megerőszakolt, majd megölt. A férfi áldozatai holttestét is meggyalázta. Ráadásul pszichológus feleségét is sikerült átvernie: harminc évig élt együtt vele úgy, hogy a nőnek fogalma sem volt férje szörnyű tetteiről.