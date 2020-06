Rekordot döntött az új fertőzések száma Amerikában

Az Egyesült Államokban az elmúlt 24 órában több mint 45 ezer új koronavírus-fertőzést mutattak ki, és ezzel rekordot döntött a fertőzöttek számának napi növekedése – jelentette szombaton a The New York Times című napilap. Az Atlantic magazin Covid-adatai szerint 44 400 pozitív koronavírus-teszt született, míg a The Washington Post 45…