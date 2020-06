400 ezret hozott a híres vasalódeszkája a makói testnevelő tanárnak

Propeller - Ma 10:34 Belföld

Vezsenyi László egy vasalódeszka segítségével mutatta meg az egész országnak, hogyan lehet a karantén alatt is kreatívan mozogni. A híres vasalódeszka azonban most elkelt. A videóból botrány lett, a makói tanár a tankerülettől büntetést is kapott, az internetezők azonban egy pillanat alatt megszerették őt. Vezsenyi László ezért úgy döntött, a videó