A Twitter szerint gorombaság, ha Trump elnök a rendről ír

Parameter - Ma 08:31 Külföld

Donald Trump még kedden reggel azt írta a mikroblogon: "Soha nem lesz autonóm övezet Washington DC-ben, amíg én vagyok az elnök. Ha megpróbálkoznak ezzel, komoly erővel találják szemben magukat." There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious…