A készítő árulta el: jöhet a Mamma Mia! harmadik része is

A népszerű Mamma Mia! filmek producere árulta el, hogy már a fejében van a folytatás. Viszont ezt az alkotói folyamatot is lelassította a koronavírus.

A film producere azt mondta, mindig is trilógiának szánták

Tavaly már az egyik színész, Stellan Skarsgård is szivárogtatott róla egy keveset – most (habár hivatalos bejelentés még nem történt) az egyik producer is beszélt róla egy interjúban.