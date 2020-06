A Fülöp-szigeteken zárul a Wirecard bukása

Kitekintő - Tegnap 10:26 Pénzügy

Miután a német fizetési szolgáltató negyedszer is elhalasztotta 2019-es pénzügyi beszámolójának közzétételét, mert nem tudott elszámolni 1,9 milliárd (!) euró hollétével, most a Fülöp-szigetek jegybankja tehet pontot az ügy végére. Szerintük a keresett pénz soha nem is volt ott az országban.