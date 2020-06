Meghalt Bálint gazda

NullHatEgy - Ma 21:26 Film

Bálint gazda ma este csöndben elment - jelentette be a család a kertészmérnök Facebook-oldalán. A legtöbben az Ablak című műsorból ismertük, de unokája segítségével online is segített tanácsaival a hobbikertészeknek. Tavaly július 28-án ünnepelte századik születésnapját, aminek alkalmából még a Bbc is köszöntötte egy kisfilmmel - írja a…