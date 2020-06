Elbúcsúzott az operatív törzs, de előtte még köszönetet mondtak a mémgyárosoknak is

Az ORFK szóvivője köszönetet mondott a mémgyárosoknak, és eloszlatott egy városi legendát Müller Cecília ruhatáráról is. Komolyabb témák is szóba kerültek: van három magyarországi megye, amelyben egy fertőzött sem halt meg.

A veszélyhelyzet megszűnik, így a sajtótájékoztatók is. Az operatív törzs továbbra is működni fog, most összefoglalóval búcsúztak a nyilvánosságtól.

A különleges jogrenddel párhuzamosan megszűnnek az olykor igen komoly szórakoztató faktorral bíró sajtótájékoztatók is. Mivel szerdán megszűnik a koronavírus-járvány miatt elrendelt különleges jogrend, az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatói, amelyek olykor igen komoly szórakoztatást is jelentettek, is véget érnek, jelentette be Gál Kristóf rendőr