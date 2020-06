Orbán Viktor: az önkormányzatok is „a nagy magyar élet részei”

Propeller - Ma 09:00 Belföld

A miniszterelnök a költségvetésről is nyilatkozott. A járványhelyzetről és annak gazdasági hatásairól is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök pénteken reggel a Kossuth Rádióban. A koronavírus-járvány várható második hulláma és a gazdasági hatások orvoslása miatt 2021 is gazdaságvédelmi év lesz – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök…