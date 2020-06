Indulhat a buli! Csepregi Éva örömhírről számolt be

Lokál - Ma 07:00 Bulvár

Számtalan koncertet, előadást törölt a naptárból a koronavírus-járvány az elmúlt hónapokban, így a Neoton Famíliának is több fellépését kellett lemondania. A rendkívül népszerű zenekar dívája, Csepregi Éva azonban most egy fantasztikus hírről számolt be a Ripostnak.