Rendkívüli bejelentés tett az operatív törzs

Fiatalkorúak is vannak az új koronavírusosak között. Már egész Budapestre rálátnak egy speciális vizsgálattal, ebből megállapították, hogy várható-e itt a járvány terjedése. A módszert vidéken is elkezdték alkalmazni. Egy rendkívüli rendőrségi bejelentés után megyei fertőzöttségi adatokat is közölt Müller Cecília.