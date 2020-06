Függőben Gesztesi Károly hagyatéki ügye

Propeller - Ma 08:01 Bulvár

A múlt hónapban Gesztesi Károly két fia, Márkó és Dávid is leérettségizett. Legidősebb fia, Máté már önálló életét él. Bár a színész végrendeletet nem írt, gyermekei most jobban összetartanak, mint valaha. Ugyan a hagyatéki eljárás időpontja még nincs kitűzve a koronavírus-járvány miatt, de valószínűleg a tárgyalás során is egyetértés, összetartás