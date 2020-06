Két idős ember meghalt, egyikük a koronavírus-fertőzés mellett vírusos tüdőgyulladást is kapott

Vírusos tüdőgyulladása volt és még a koronavírus-fertőzést is elkapta egy 66 éves férfi, a hazai járvány egyik újabb áldozata, a koronavirus.gov.hu közlése alapján. Egy másik idős ember is elhunyt, a 87 éves nőnél magas vérnyomást, demencia, szívbetegséget és bal oldali combnyaktörést is megjelöltek.