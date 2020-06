Sérelemdíjat kell fizetnie az Origónak

Media1 - Ma 14:26 Média

Megfélemlítő szándékkal listázta a fideszes médiaholding internetes lapja a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ügyfeleit, akik egy tüntetés előkészítésében vettek részt. A bíróság most jogerősen is a TASZ ügyfelének adott igazat, ezért most sérelemdíjat kell fizetniük a különösen védett személyes adatok publikálása miatt.