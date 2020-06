Járvány előtti szinteken az amerikai indexek, de hol tart a BUX?

Privátbankár - Ma 17:15 Pénzügy

Az amerikai részvénypiac már utolérte a járvány előtti önmagát, a Nasdaq technológiai tőzsde új történelmi csúcsokat állít fel. Az S&P 500 pedig e hét elején már utolérte a tavaly év végi szintet. Európa most is némileg lemaradásban van, de mi a helyzet a BUX index-el és kelet-közép-európai társaival? Ennek számoltunk most utána. A régió nem…