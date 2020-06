Intenzív záporok, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos széllökések is előfordulhatnak.

Hidegfront okozhat ma, főként a Duna vonalától keletre zivatarokat, akár heves zivatart. Délen és keleten jégeső is kialakulhat.

Komoly időjárás várható. Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye több járásra másodfokú riasztást adott ki felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd délután. Az érintett területeken 20-30 millimétert meghaladó, néhol 50 milliméter eső hullhat. Lokálisan nagy méretű jég és 60-70 kilométer per órás szél is…

Az ország keleti felén egész délután kitartottak a zivatarok, többfelé még most is villámlik és dörög, néhol jég is esett.