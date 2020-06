Jövő nyártól betilthatják az egyszer használatos műanyagokat

Lokál - Ma 05:30 Bulvár

Jövő nyáron tilthatják be az egyszer használatos műanyagokat, köztük a fültisztító pálcikákat, az evőeszközöket, tányérokat, poharakat, egyes ételtárolókat, szívószálakat, és a léggömbpálcikákat. Ezeknek a termékeknek már most is létezik a piacon környezetbarát alternatívája, a széleskörű elterjedéshez évi 10 milliárddal a kormány is hozzájárul.