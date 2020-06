Nem nyugszik az idő, újabb riasztást adtak ki

Június 7-én eleinte erőteljes gomolyfelhő-képződés, majd többfelé ismétlődő zápor, zivatar alakult ki. A zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérte, de jégeső is előfordult. Az ország középső – beleértve a főváros térségét is – és keleti tájain késő este is voltak záporok, zivatarok. Hazánkban június a legcsapadékosabb hónap; az átlagos…